Напиши правильно слова (они либо через дефис, либо раздельно): (по)девичьи, (по)боже??ки, (по)долгу, (по)тихоньку, (по)просту, (по)модному , (по)старинному , (по)чаще, (по)немногу, (по) отцовски , (по)военному, (по)скорее , (по...
Русский язык
Напиши правильно слова (они либо через дефис, либо раздельно): (по)девичьи, (по)боже??ки, (по)долгу, (по)тихоньку, (по)просту, (по)модному , (по)старинному , (по)чаще, (по)немногу, (по) отцовски , (по)военному, (по)скорее , (по)современному, (по)детски, (по)выше, (по)товарищески
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По девичьи, по долгу,по-тихоньку,по-просту
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