употребите данные в скобках местоимения в родительном падеже. отошли от скобках мы. написал для скобках она. спрашивать у скобках у вы.

Русский язык
употребите данные в скобках местоимения в родительном падеже. отошли от скобках мы. написал для скобках она. спрашивать у скобках у вы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От нас,для неё, у вас.
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