ПОООММООГГИТЕ!!!!!!!!!!! Переведите мужской в женский! (ниже) вот оконание которое ??ожно прибавить:-иц-, -ниц-,-есс-,-ис-,-ш-,-(й) певец- крановщик- поэт- принц- стюард- библиотекарь- игумен- проффесор- Ну нап...
Русский язык
ПОООММООГГИТЕ!!!!!!!!!!! Переведите мужской в женский! (ниже) вот оконание которое ??ожно прибавить:-иц-, -ниц-,-есс-,-ис-,-ш-,-(й) певец- крановщик- поэт- принц- стюард- библиотекарь- игумен- проффесор- Ну например: учитель- учительница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учительница, воспитательница,певица,крановщица; поэтесса,принцесса,стюардесса; Директриса,актриса; генеральша,библиотекарша,докторша,профессорша; Бегунья,прыгунья,болтунья,гостья,игуменья. Используются только в НЕофициальной обстановке:генеральша,библиотекарша,докторша,профессорша.
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