ПОООММООГГИТЕ!!!!!!!!!!! Переведите мужской в женский! (ниже) вот оконание которое ??ожно прибавить:-иц-, -ниц-,-есс-,-ис-,-ш-,-(й) певец- крановщик- поэт- принц- стюард- библиотекарь- игумен- проффесор- Ну нап...

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ПОООММООГГИТЕ!!!!!!!!!!! Переведите мужской в женский! (ниже) вот оконание которое ??ожно прибавить:-иц-, -ниц-,-есс-,-ис-,-ш-,-(й) певец- крановщик- поэт- принц- стюард- библиотекарь- игумен- проффесор- Ну например: учитель- учительница

Автор: Гость