Помогите написать сочинение по картине лактионова письмо с фронта от 1 лица
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Помогите написать сочинение по картине лактионова письмо с фронта от 1 лица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня картина Лактионова "Письмо из фронта" завоевала симпатию сразу же как я ее увидела. На ней изображено то, что было так близко и дорого каждому русскому человеку- Ожидание победы! Герои картины собрались на пороге дома ради радостного события :услышать весточку с фронта - письмо,которое читает мальчик. Я вижу в глазах людей внимание и радость ,те люди которые окружили со всех сторон мальчика слушают внимательно мальчика.
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