Найди и Подчеркни слова в которых количество букв и звуков не ровная Елка береза листок корень
Русский язык
Найди и Подчеркни слова в которых количество букв и звуков не ровная Елка береза листок корень
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Гость:
Подчеркни слово:корень.
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