Предложения сглаголами в неопределенной форме дружить стирать

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Предложения сглаголами в неопределенной форме дружить стирать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень сильно, хочу с тобой дружить! Я умею стирать.
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