В каких словах букв больше чем звуков мель, семья, море, ночь, якорь, яхта
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В каких словах букв больше чем звуков мель, семья, море, ночь, якорь, яхта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В словах - мель и ночь.
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