Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале от [-10...10] и выполнить инверсию отдельно от первой и второй половин массива. Уже есть готовая программа Помогите с объяснить что да как делается!

Гость: Гость:

1. Из-за ошибок программа не запустится. - в блоке описания переменных отсутствует var - clrscr не будет работать без подключенного модуля CRT. Да она и не особо нужна для решения этой задачи. Как и не нужен readln в предпоследней строке. 2. После устранения недостатков получим, что первый цикл: Заполняет массив сл. значениями и выводит его на экран в одной строке. for i:=1 to 10 do begin a[i]:=random(21)-10; write(a[i]); end; 3. Следующие строки кода делают реверс 1-ой половины массива: //надо, чтобы a[1] стало a[5], a[5] стало a[1], a[2] cтало a[4], a[4] стало a[2], //элемент a[3] не трогаем, так как он находится посередине и его не с кем менять n:=0; //вспомогательная переменная, которая будет увеличиваться на 1 при //каждом выполнении тела цикла for i:=1 to 2 do begin k:=a[i]; // в переменной k запоминаем значение a[i] a[i]:=a[5-n]; // теперь a[i] = a[5-n] a[5-n]:=k; // А элемент a[5-n] = бывшему значению a[i], которое сохранили в k n:=n+1; //Для работы со следующей парой элементов увеличиваем n на 1 end; 4. За реверс второй половины отвечает этот код: n:=0; for i:=6 to 8 do begin k:=a[i]; a[i]:=a[10-n]; a[10-n]:=k; n:=n+1; end; 5. Ну и последний цикл выводит получившийся массив на экран: for i:=1 to 10 do write(a[i]);