Срочно помогите!! Два одинаковых заряда находятся на расстоянии 5 см друг от друг?? и взаимодействуют с силой 2 * 10^-7 Н в воздухе. Определить величину каждого заряда
Физика
Срочно помогите!! Два одинаковых заряда находятся на расстоянии 5 см друг от друг?? и взаимодействуют с силой 2 * 10^-7 Н в воздухе. Определить величину каждого заряда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F= kq1q2 / r^2 q1=q2= q F= kq^2 / r^2 q^2= F r^2 / k q^2= 2*10^-7 *(0.05)^2 / 9*10^9=5.5 *10^-20 q=2.34 *10^-10 Кл
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