Срочно помогите!! Два одинаковых заряда находятся на расстоянии 5 см друг от друг?? и взаимодействуют с силой 2 * 10^-7 Н в воздухе. Определить величину каждого заряда

Физика

Срочно помогите!! Два одинаковых заряда находятся на расстоянии 5 см друг от друг?? и взаимодействуют с силой 2 * 10^-7 Н в воздухе. Определить величину каждого заряда

Автор: Гость