Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди периметр каждого из них.
Математика
Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди периметр каждого из них.
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Гость:
Дам совет, перед тем как отправлять вопоос, ты .... ну фото что ли делай, просто...
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