Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди периметр каждого из них.

Математика
Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди периметр каждого из них.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дам совет, перед тем как отправлять вопоос, ты .... ну фото что ли делай, просто...
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