Предложения с частицей неужели
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Предложения с частицей неужели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неужели ты не вернёшься к ужину? Неужели он на самом деле думает так? Неужели он сделал домашнее задание? Неужели ты решил, что можно прогуливать? Неужели врач не сказал, что конфеты вредны для здоровья?
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