Как с греческого языка переводится имя Христофора смотреть картины белорусских художников скажи Легенда о христофоре Как ты думаешь может ли художники обращались к этой легенде
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Как с греческого языка переводится имя Христофора смотреть картины белорусских художников скажи Легенда о христофоре Как ты думаешь может ли художники обращались к этой легенде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не обращались , имя христофор с греческого (несу)
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