В шестиэтажном доме на каждом этаже по 20 квартир.Всего в доме 27 однокомнатных квартир.54 двушки,а остальные трёхкомнатные.Столько в доме трёхкомнатных квартир 25 баллов

Математика

В шестиэтажном доме на каждом этаже по 20 квартир.Всего в доме 27 однокомнатных квартир.54 двушки,а остальные трёхкомнатные.Столько в доме трёхкомнатных квартир 25 баллов

Автор: Гость