В шестиэтажном доме на каждом этаже по 20 квартир.Всего в доме 27 однокомнатных квартир.54 двушки,а остальные трёхкомнатные.Столько в доме трёхкомнатных квартир 25 баллов
Математика
В шестиэтажном доме на каждом этаже по 20 квартир.Всего в доме 27 однокомнатных квартир.54 двушки,а остальные трёхкомнатные.Столько в доме трёхкомнатных квартир 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20×6=120(кв)-всего в доме. 2)120-(54+27)=120-81=39(кв)-трехкомнатные. Ответ: 39 квартир.
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