Из двух Городов расстояние между которыми 5250 км вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились в пути один самолёт летел со скоростью 850 км час с какой скоростью летел другой самолёт

Математика

Из двух Городов расстояние между которыми 5250 км вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились в пути один самолёт летел со скоростью 850 км час с какой скоростью летел другой самолёт

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