Из двух Городов расстояние между которыми 5250 км вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились в пути один самолёт летел со скоростью 850 км час с какой скоростью летел другой самолёт

Математика
Из двух Городов расстояние между которыми 5250 км вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились в пути один самолёт летел со скоростью 850 км час с какой скоростью летел другой самолёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
850*3=2550км пролетел 1 самолет, 5250-2550=2700км пролетел 2; 2700/3=900км/ч- скорость 2 самолета
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