Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Скорость одного из них 60 км/ч, скорость другого 68 км/ч. Встреча произошла через 4 ч. Найдите расстояние между городами.

Математика

Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Скорость одного из них 60 км/ч, скорость другого 68 км/ч. Встреча произошла через 4 ч. Найдите расстояние между городами.

Автор: Гость