Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Скорость одного из них 60 км/ч, скорость другого 68 км/ч. Встреча произошла через 4 ч. Найдите расстояние между городами.

Математика
Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Скорость одного из них 60 км/ч, скорость другого 68 км/ч. Встреча произошла через 4 ч. Найдите расстояние между городами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60*4=240 2)68*4=272 3)240+272=512
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