Вклад древних эллинов в мировую культуру

История
Вклад древних эллинов в мировую культуру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эллины зделали огромный вклад в культуру. Ведь Греция родина учёности, греки зделали множество скульптур храмов амфитеатров театров. Их культура очень хорошо распростронилась по миру и заложила целые государства. Искусство живописи эллинов поражало воображение, а изобретения гениев Греции приводит в изумление. И досихпор греция является одной из самых "Умных" стран
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