Скласти 2 речення з неозначено-кількісними числівниками

Українська мова
Скласти 2 речення з неозначено-кількісними числівниками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ця жінка зробила за своє життя чимало роботи. 2. Кілька років тому я відвідала виставку картин Тараса Григоровича Шевченка.
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