Напиши выражения и найди их значения. Используй скобки. а)первый множитель 2, второй - 3. Прибавь к произведению 6; б) из 20 вычти произведение 4 и 4; в) к произведению 6 и 2 прибавить произведение 3 и 2; г) из суммы 40 и 3...

Математика

Напиши выражения и найди их значения. Используй скобки. а)первый множитель 2, второй - 3. Прибавь к произведению 6; б) из 20 вычти произведение 4 и 4; в) к произведению 6 и 2 прибавить произведение 3 и 2; г) из суммы 40 и 32 вычти 38ю

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