ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАБЛИЦУ СДЕЛАТЬ 7 КЛАСС ПО ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕВРАЗИИ МОРЯ/ОСТРОВА/ПОЛУОСТРОВА/ЗАЛИВЫ/ПРОЛИВЫ , ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕМ КТО ПОМОГ

География

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАБЛИЦУ СДЕЛАТЬ 7 КЛАСС ПО ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕВРАЗИИ МОРЯ/ОСТРОВА/ПОЛУОСТРОВА/ЗАЛИВЫ/ПРОЛИВЫ , ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕМ КТО ПОМОГ

Автор: Гость