Автобус прошёл расстояние между городом и посёлком с одной остановкой, которая заняла 3/10 часа. До остановки автобус шёл 4/5 часа, а после остановки-2/3 часа. Сколько времени затратил пассажир этого автобуса на весь путь? Выра...
Математика
Автобус прошёл расстояние между городом и посёлком с одной остановкой, которая заняла 3/10 часа. До остановки автобус шёл 4/5 часа, а после остановки-2/3 часа. Сколько времени затратил пассажир этого автобуса на весь путь? Выразите ответ сначала в часах, а затем в часах и минутах.
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