Автобус прошёл расстояние между городом и посёлком с одной остановкой, которая заняла 3/10 часа. До остановки автобус шёл 4/5 часа, а после остановки-2/3 часа. Сколько времени затратил пассажир этого автобуса на весь путь? Выра...

Математика

Автобус прошёл расстояние между городом и посёлком с одной остановкой, которая заняла 3/10 часа. До остановки автобус шёл 4/5 часа, а после остановки-2/3 часа. Сколько времени затратил пассажир этого автобуса на весь путь? Выразите ответ сначала в часах, а затем в часах и минутах.

Автор: Гость