используя только карта расположина следующие страны в таком порядке как по вашей оценке убивает площади их территории украина пакистан иран аргентина францыя сравним страна по их расположению на палнете и относительно друг друг...

География
используя только карта расположина следующие страны в таком порядке как по вашей оценке убивает площади их территории украина пакистан иран аргентина францыя сравним страна по их расположению на палнете и относительно друг друга обратите внимание в каких полушариях западном или восточном северном или южном находится больше стран
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На северном и восточном
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