Решите пожалуйста. уравнение очень очень срочно нужно пожалуйста!
Математика
Решите пожалуйста. уравнение очень очень срочно нужно пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-1)*(2x-3)=10 2x²-3x-2x+3=10 2x²-5x-7=0 D=5²-4*2*(-7)=25+56=√81=9 x1=(5+9)/2*2=14/4=3,5 x2=(5-9)/2*2=-4/4=-1 ответ:(-1 ; 3,5)
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