Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю _1 _1 18 24
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю _1 _1 18 24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/72 3/72 вот так это делается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как преобразовать данные предложения в косвенную речь? Chris: Hey, Tom, give me the remote control! Quick! Tom: No! I can't! Rambo 3 begins in ...
Математика
Срочно плиз упростите выражение , найдите его значения: 19,8у - 12,6у + 4,37 + 3,1у (при у =2,1) (6,5х - 2,7х) + (13,4х - 5,2х) (при х = 0,7...
Математика
Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка (по массе). Какова масса меди и каков?? масса цинка в 2 целых 4/5 кг.сплава