Помогите, пожалуйста! Морфологический разбор слова пришли
Русский язык
Помогите, пожалуйста! Морфологический разбор слова пришли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. ф.: прийти глагол в личной форме,действительный залог, множественное число, переходный, прошедшее время, совершенный вид
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