Прочитай запиши слова в два столбика по количеству слоговтПодчеркни буквы обозначающие гласные звуки. ЭХО,ШМЕЛЬ,вишня,клён,зерно,вёдра,осень,корм.
Русский язык
Прочитай запиши слова в два столбика по количеству слоговтПодчеркни буквы обозначающие гласные звуки. ЭХО,ШМЕЛЬ,вишня,клён,зерно,вёдра,осень,корм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 слога-э-хо,(гласные зв. э,о) виш-ня, (и,я)зер-но,(е,о)вед-ра,(е,а)о-сень,(о,е) 1 слог-корм,(о)шмель(е) сколько гласных в слове столько и слогов.
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