Прочитай запиши слова в два столбика по количеству слоговтПодчеркни буквы обозначающие гласные звуки. ЭХО,ШМЕЛЬ,вишня,клён,зерно,вёдра,осень,корм.

Русский язык

Прочитай запиши слова в два столбика по количеству слоговтПодчеркни буквы обозначающие гласные звуки. ЭХО,ШМЕЛЬ,вишня,клён,зерно,вёдра,осень,корм.

Автор: Гость