Для ремонта школы купили 15 банок краски белого цвета по 800 тг и 18 банок краски голу??бого цвета по 600тг . Сколько тенге заплатили за всю покупку ?

Математика

Для ремонта школы купили 15 банок краски белого цвета по 800 тг и 18 банок краски голу??бого цвета по 600тг . Сколько тенге заплатили за всю покупку ?

Автор: Гость