Для ремонта школы купили 15 банок краски белого цвета по 800 тг и 18 банок краски голу??бого цвета по 600тг . Сколько тенге заплатили за всю покупку ?

Математика
Для ремонта школы купили 15 банок краски белого цвета по 800 тг и 18 банок краски голу??бого цвета по 600тг . Сколько тенге заплатили за всю покупку ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*800+18*600=120000 тг
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