Помогите срочно надо! Описание внешности папа в рассказе толстого детство

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Помогите срочно надо! Описание внешности папа в рассказе толстого детство
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Автор: Гость
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Гость:
Папа — отставной военный моряк, сражался с турками в крымской войне, был ранен в левую ногу из-за чего ходит с тростью. На службе проявлял себя как храбрый матрос и за 15 лет сумел дослужиться до звания капитана, но несмотря на это, из-за ранения был отправлен в отставку. Коля впервые увидел своего отца в 10 лет — отец был "злым и удрученным человеком, глаза, явственно выражавшие некогда страсть и яростное желание жить во имя побед, казалось, потухли навсегда".  Вернувшись домой, папа волочил жалкое существование пропивая всю военную пенсию, однако хлопотал за сына когда тот решил поступить в военную академию и выучиться на гусара. Почти отчаявшись и разочаровавшись в жизни, папа начал помогать Коле и стал все больше и больше времени уделять сыну. Погиб при налете на имение от шальной пули казака Степана, после чего Коля посвятил себя мести.  
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