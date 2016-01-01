Помогите решить пожалуйста 3 и 4 вопрос. 4. Веревочку длины 1 и веревочку длины 2 разрезали на несколько частей...

Математика

Помогите решить пожалуйста 3 и 4 вопрос. 4. Веревочку длины 1 и веревочку длины 2 разрезали на несколько частей...

Автор: Гость