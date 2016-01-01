Помогите решить пожалуйста 3 и 4 вопрос. 4. Веревочку длины 1 и веревочку длины 2 разрезали на несколько частей...

Математика
Помогите решить пожалуйста 3 и 4 вопрос. 4. Веревочку длины 1 и веревочку длины 2 разрезали на несколько частей...
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Гость:
Число должно делится на 3. По признаку делимости ответ 2016
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