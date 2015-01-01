Вычесли: 4дм 8см + 5м 7см= 7 км 45 м - 3 км 254 м= 49м 7мм-18 дм 5см= 2 т 57кг-32ц 6кг= 55мин 6с- 28 мин 34с= 8 ч 24 мин + 15 ч 49 мин= помогите пожалуста мне нужна срочно

Математика
Вычесли: 4дм 8см + 5м 7см= 7 км 45 м - 3 км 254 м= 49м 7мм-18 дм 5см= 2 т 57кг-32ц 6кг= 55мин 6с- 28 мин 34с= 8 ч 24 мин + 15 ч 49 мин= помогите пожалуста мне нужна срочно
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Гость:
В четвертом примере точно минус стоит?
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