Вычесли: 4дм 8см + 5м 7см= 7 км 45 м - 3 км 254 м= 49м 7мм-18 дм 5см= 2 т 57кг-32ц 6кг= 55мин 6с- 28 мин 34с= 8 ч 24 мин + 15 ч 49 мин= помогите пожалуста мне нужна срочно

Математика

Вычесли: 4дм 8см + 5м 7см= 7 км 45 м - 3 км 254 м= 49м 7мм-18 дм 5см= 2 т 57кг-32ц 6кг= 55мин 6с- 28 мин 34с= 8 ч 24 мин + 15 ч 49 мин= помогите пожалуста мне нужна срочно

Автор: Гость