Сравните крестьянство и язычество

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Язычество – религиозное политеистическое мировоззрение и учение, чаще этнического характера.Христиане – монотеистическая религия, основанная на учении Иисуса Христа.Отличие христианства от язычества? Язычество – религия политеистическая, христианство – монотеистическая. Христиане ищут Спасителя, язычники поклонятюся силам силам природы. В языческом культе существует жертвоприношение, в христианстве этого нет. Для язычества важна внешняя приверженность богам. В христианстве важно внутреннее ощущение человека. Бог у христиан лишен свойственных человеку слабостей. Языческие боги имеют пристрастия. Бог у христиан – синоним любви. Языческие боги часто воинственны. Язычники поклоняются силам природы. Христиане считают, что все силы природы подвластны Единому Богу. В язычестве поощряется колдовство, знахарство, волхвование и прочие магические ритуалы. В православии это считается грехом. Язычники носят амулеты и талисманы, христиане (кроме протестантов) – нательный крестик. В домах язычников много оберегов. У христиан для этого используются знаки христианской символики. Язычники верят в приметы. Христиане это отвергают. Язычники суеверны, христианам это чуждо.