На двух автобусахпо очереди каждый день возили школьников на уборку картофеля ( в день только 2 автобуса).В первом автобусе было 18 мест,во втором 24,в третьем 15,в четвертом 20,причем все места в автобусах были заняты. 1) Выч...
Математика
На двух автобусахпо очереди каждый день возили школьников на уборку картофеля ( в день только 2 автобуса).В первом автобусе было 18 мест,во втором 24,в третьем 15,в четвертом 20,причем все места в автобусах были заняты. 1) Вычислите,по скольку учащихся ездило на уборку картофеля каждый день? 2)Сколько дней убирали картофель школьники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАДАЧА на комбинаторику Дано - четыре автобуса - 15, 18 20, 24 места Найти - выборки из четырех автобусов по два. Решение Варианты 15+18 =23 - ОТВЕТ - 1 день 15+20 = 35 - ОТВЕТ - 2 день 15+24 = 39 - ОТВЕТ - 3 день 18 +20 = 38 - ОТВЕТ - 4 день 18 + 24 =42 - ОТВЕТ - 5 день 20 +24 =44 - ОТВЕТ - 6 день ОТВЕТ: Всего 6 дней ДОПОЛНИТЕЛЬНО и отработало всего 221 чел
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