На двух автобусахпо очереди каждый день возили школьников на уборку картофеля ( в день только 2 автобуса).В первом автобусе было 18 мест,во втором 24,в третьем 15,в четвертом 20,причем все места в автобусах были заняты. 1) Выч...

Математика

На двух автобусахпо очереди каждый день возили школьников на уборку картофеля ( в день только 2 автобуса).В первом автобусе было 18 мест,во втором 24,в третьем 15,в четвертом 20,причем все места в автобусах были заняты. 1) Вычислите,по скольку учащихся ездило на уборку картофеля каждый день? 2)Сколько дней убирали картофель школьники?

Автор: Гость