Какая существует связь между правом и законом

Гость: Гость:

Права бывают обязательные(без них не обойтись) так же как и законы. Ну допутим: право на жизнь, образование, гражданство ну тд, ну а законы само собой обязательны, а отличаются в том, что некоторые права люди просто могут не иметь или не хотят чего то, а против закона не пойдеш.