Какая существует связь между правом и законом
Право
Какая существует связь между правом и законом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Права бывают обязательные(без них не обойтись) так же как и законы. Ну допутим: право на жизнь, образование, гражданство ну тд, ну а законы само собой обязательны, а отличаются в том, что некоторые права люди просто могут не иметь или не хотят чего то, а против закона не пойдеш.
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