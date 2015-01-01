Спортсменка выполняла прыжки в длину В первом прыжке она прыгнула на 5 м 40 см а во втором улучшила этот результат на 35 см Назови длину второго прыжка
Математика
Спортсменка выполняла прыжки в длину В первом прыжке она прыгнула на 5 м 40 см а во втором улучшила этот результат на 35 см Назови длину второго прыжка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540 см + 35см = 575см = 5,75м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно помогите плиз Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий. 1. Зной был нестерпим (по) прежнему (Т.). 2. Все замерли в ...
Қазақ тiлi
Саған қандай спорт түрі ұнайды?Сен жарыстарды телелидардан көресің бе? Перевиди??и на русски язык пожалуйста прошу
Русский язык
Задание "Перевёртыши" В этом задании зашифрованы фильмы великого российского ре??иссёра Эльдара Рязанова (1927 – 2015), которые вам предстоит наз...