Спортсменка выполняла прыжки в длину В первом прыжке она прыгнула на 5 м 40 см а во втором улучшила этот результат на 35 см Назови длину второго прыжка

Математика

Спортсменка выполняла прыжки в длину В первом прыжке она прыгнула на 5 м 40 см а во втором улучшила этот результат на 35 см Назови длину второго прыжка

Автор: Гость