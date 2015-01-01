Срочно помогите плиз Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий. 1. Зной был нестерпим (по) прежнему (Т.). 2. Все замерли в ожидании, что (вот) вот выскочит заяц (Пришв.). 3. [Плыла] очень пестро (по) египе...
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Срочно помогите плиз Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий. 1. Зной был нестерпим (по) прежнему (Т.). 2. Все замерли в ожидании, что (вот) вот выскочит заяц (Пришв.). 3. [Плыла] очень пестро (по) египетски раскрашенная нильская барка (Леск.). 4. Однако ж мы как (то) понимали друг друга (Ланч.). 5. Зеленоватая волна скользила мимо, (чуть) чуть вспухая и урча (Т.). 6. У Якова других родных не было, мать его (данным) давно умерла (Т.). 7. Он обладал чудовищной силой, с ножом ходил на медведя (один) (на) один (Гил.). 8. В лесу этом всякого зверя (видимо) (не) видимо (Пришв.). 9. Завязав лапти (крест) (на) крест, он поднес сургуч к огню (Фед.). 10. Эти слова я (перво) (на) перво разучу (Ш.). 11. Там, говорят, (тьма) тьмущая людей и машин (Закр.). 12. (Только) только я взялся за ручку двери, раздался выстрел (Пришв.). 13. По ясному небу (едва) едва неслись высокие и редкие облака (Т.). 14. Бабы взялись за оглобли, мужики принажали сзади, и так (мало) (по) малу поставили воз на дорогу (Пришв.). 15. В это время в лесу (только) только начинается красивая борьба за свет (Пришв.). 16. Когда в комнате (мало) мальски согрелось, я записал свои наблюдения зимы (Пришв.). 17. Вот и певчий дрозд - поет как хорошо, но поет (один) одинешенек (Пришв).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречия с суффиксами ОМУ, ЕМУ, ЦКИ, СКИ, ЬИ и приставкой ПО пишутся через дефис: 1. ПО-ПРЕЖНЕМУ 3. ПО-ЕГИПЕТСКИ Повторяющиеся наречия (с одним корнем) , но сразными приставками или суффиксами, окончаниями пишутся через дефис: 2. ВОТ-ВОТ 5. ЧУТЬ-ЧУТЬ 6. ДАВНЫМ-ДАВНО 8.ВИДИМО - НЕВИДИМО 9. КРЕСТ-НАКРЕСТ 10. ПЕРВО-НАПЕРВО 11. ТЬМА-ТЬМУЩАЯ 12. ТОЛЬКО-ТОЛЬКО 13. ЕДВА-ЕДВА 14. МАЛО-ПОМАЛУ 15. ТОЛЬКО-ТОЛЬКО 16. МАЛО-МАЛЬСКИ 17. ОДИН-ОДИНЁШЕНЕК слова с суффиксами ТО, ЛИБО, НИБУДЬ пишутся через дефис 4. КАК-ТО наречие ОДИН НА ОДИН пишется раздельно (предложение 7).
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