Экономические модемы урала
География
Экономические модемы урала
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Экономико-географическое положение Уральский район расположен между старыми промышленными районами европейской части России, Сибирью и Казахстаном - на стыке европейской и азиатской частей Российской Федерации.
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