Экономические модемы урала

География
Экономические модемы урала
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономико-географическое положение Уральский район расположен между старыми промышленными районами европейской части России, Сибирью и Казахстаном - на стыке европейской и азиатской частей Российской Федерации.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычесли: 4дм 8см + 5м 7см= 7 км 45 м - 3 км 254 м= 49м 7мм-18 дм 5см= 2 т 57кг-32ц 6кг= 55мин 6с- 28 мин 34с= 8 ч 24 мин + 15 ч 49 мин= ...
Ответить
Математика
Спортсменка выполняла прыжки в длину В первом прыжке она прыгнула на 5 м 40 см а во втором улучшила этот результат на 35 см Назови длину второго пр...
Ответить
Русский язык
Срочно помогите плиз Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий. 1. Зной был нестерпим (по) прежнему (Т.). 2. Все замерли в ...
Ответить
Қазақ тiлi
Саған қандай спорт түрі ұнайды?Сен жарыстарды телелидардан көресің бе? Перевиди??и на русски язык пожалуйста прошу
Ответить
Математика
Вычислите периметр квадрата сторона которого равна б) 1/4 дм
Ответить