Найдите значение выражения: 7/88×(8/21×8/7)
Математика
Найдите значение выражения: 7/88×(8/21×8/7)
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8/21*8/7=64/147 64/147*7/88=8/21
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