Составьте структурные формулы двух карбоновой кислоты и двух сложных эфиров состава C4H8O2. назовите вещества по номеклатуре
Химия
Составьте структурные формулы двух карбоновой кислоты и двух сложных эфиров состава C4H8O2. назовите вещества по номеклатуре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два изомера кислоты: СН3-СН2-СН2-СООН - бутановая (масляная) кислота, СН3-СН(СН3)-СООН - 2-метилпропановая (изомасляная) кислота. Четыре изомера сложных эфиров H-COO-CH2-CH2-CH3 - пропилметаноат, пропиловый эфир метановой кислоты (пропилформиат, пропиловый эфир муравьиной кислоты), H-COO-CH(CH3)-CH3 - (1-метилэтил)метаноат, 1-метилэтиловый эфир метановой кислоты, изопропилметаноат, изопропиловый эфир метановой кислоты (изопропилформиат, изопропиловый эфир муравьиной кислоты), СH3-COO-CH2-CH3 - этилэтаноат, этиловый эфир этановой кислоты (этилацетат, этиловый эфир уксусной кислоты), СH3-CH2-COO-CH3 - метилпропаноат, метиловый эфир пропановой кислоты (метил пропионат, метиловый эфир пропионовой кислоты). В скобках устаревшие названия, но большинство химиков называют их именно так.
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