В процессе изотермического расширения газа его давление изменилось от 3*10 5Па до 1,52*10 5 Па Определить конечный объем газа (в л) если начальный 30л Помогите очень срочно!
Физика
В процессе изотермического расширения газа его давление изменилось от 3*10 5Па до 1,52*10 5 Па Определить конечный объем газа (в л) если начальный 30л Помогите очень срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В изотермическом процессе тепмература постоянна, откуда следует, что P1V1=P2V2 По условию P1=3*10 5 Па P2=1,52*10 5 Па V1=30 л остаётся найти V2 V2=(P1V1)/P2 литры нужно перевести в кубические метры
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