В процессе изотермического расширения газа его давление изменилось от 3*10 5Па до 1,52*10 5 Па Определить конечный объем газа (в л) если начальный 30л Помогите очень срочно!

Физика

В процессе изотермического расширения газа его давление изменилось от 3*10 5Па до 1,52*10 5 Па Определить конечный объем газа (в л) если начальный 30л Помогите очень срочно!

Автор: Гость