Масса сахара 200 грамм масла пшеничной муки на 40 грамм меньше сколько стаканов составляет 480 грамм муки

Гость: Гость:

В переводе на краткое задание ДАНО 1 стакан сахара = 200 г. 1 ст муки легче на 40 г чем стакан сахара Муки = 480 г НАЙТИ Сколько стаканов муки. РЕШЕНИЕ 1) 200 -40= 160 - грамм муки в 1 стакане 2) 480 : 160 = 3 стакана - муки - ОТВЕТ 480 г муки в трех стаканах.