Масса сахара 200 грамм масла пшеничной муки на 40 грамм меньше сколько стаканов составляет 480 грамм муки

Математика
Масса сахара 200 грамм масла пшеничной муки на 40 грамм меньше сколько стаканов составляет 480 грамм муки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В переводе на краткое задание ДАНО 1 стакан сахара = 200 г. 1 ст муки легче на 40 г чем стакан сахара Муки = 480 г НАЙТИ  Сколько стаканов муки. РЕШЕНИЕ 1) 200 -40= 160 - грамм муки в 1 стакане 2)  480 : 160  = 3 стакана - муки - ОТВЕТ 480 г муки в трех стаканах.
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