Решите уравнение x^4+9x^2-52=0
Алгебра
Решите уравнение x^4+9x^2-52=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X⁴+9x²-52=0 x²=t≥0 ⇒ t²+9t-52=0 D=289 t₁=4 t₂=-13 t₂∉ x²=4 x₁=2 x₂=-2. Ответ: х₁=2 х₂=-2.
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