Решите уравнение x^4+9x^2-52=0

Алгебра
Решите уравнение x^4+9x^2-52=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X⁴+9x²-52=0 x²=t≥0  ⇒ t²+9t-52=0   D=289 t₁=4  t₂=-13  t₂∉ x²=4 x₁=2   x₂=-2. Ответ: х₁=2  х₂=-2.
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