Два тела, стальное и алюминиевое,опущены в воду. Что можно сказать о выталкивающих силах, если объёмы тел одинаковы? а) на алюминиевое тело действует большая выталкивающая сила. б)на стальное тело действует большая выталкиваю...
Физика
Два тела, стальное и алюминиевое,опущены в воду. Что можно сказать о выталкивающих силах, если объёмы тел одинаковы? а) на алюминиевое тело действует большая выталкивающая сила. б)на стальное тело действует большая выталкивающая сила. в) на оба тела действуют одинаковые выталкивающие силы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинаковые выталкивающие силы
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