Два тела, стальное и алюминиевое,опущены в воду. Что можно сказать о выталкивающих силах, если объёмы тел одинаковы? а) на алюминиевое тело действует большая выталкивающая сила. б)на стальное тело действует большая выталкиваю...

Физика

Два тела, стальное и алюминиевое,опущены в воду. Что можно сказать о выталкивающих силах, если объёмы тел одинаковы? а) на алюминиевое тело действует большая выталкивающая сила. б)на стальное тело действует большая выталкивающая сила. в) на оба тела действуют одинаковые выталкивающие силы.

Автор: Гость