Два тела, стальное и алюминиевое,опущены в воду. Что можно сказать о выталкивающих силах, если объёмы тел одинаковы? а) на алюминиевое тело действует большая выталкивающая сила. б)на стальное тело действует большая выталкиваю...

Физика
Два тела, стальное и алюминиевое,опущены в воду. Что можно сказать о выталкивающих силах, если объёмы тел одинаковы? а) на алюминиевое тело действует большая выталкивающая сила. б)на стальное тело действует большая выталкивающая сила. в) на оба тела действуют одинаковые выталкивающие силы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинаковые выталкивающие силы
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