Срочно плиз упростите выражение , найдите его значения: 19,8у - 12,6у + 4,37 + 3,1у (при у =2,1) (6,5х - 2,7х) + (13,4х - 5,2х) (при х = 0,7 например : 15,2х + 8,3 + 4,6х + 7,5 =19,8х + 15,8 = 19,8 * 0,5 + 15,8 =1,90 + 15,...

Математика

Срочно плиз упростите выражение , найдите его значения: 19,8у - 12,6у + 4,37 + 3,1у (при у =2,1) (6,5х - 2,7х) + (13,4х - 5,2х) (при х = 0,7 например : 15,2х + 8,3 + 4,6х + 7,5 =19,8х + 15,8 = 19,8 * 0,5 + 15,8 =1,90 + 15,8 = 34,8

Автор: Гость