63/88:х=54/121 пж решите

Математика
63/88:х=54/121 пж решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63/88:х=54/121 х=63/88*121/54 х=77/48 х=1 29/48
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