Обозначь часть слова,в которой находится пропущенная буква.Вспомни способ проверки и впиши нужную букву. Муравьи ра__рыхли землю,сверху она п__росла брусник__й,а под ягод__й з__родился гриб. Мало-помалу,напирая своей упругой ...
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Обозначь часть слова,в которой находится пропущенная буква.Вспомни способ проверки и впиши нужную букву. Муравьи ра__рыхли землю,сверху она п__росла брусник__й,а под ягод__й з__родился гриб. Мало-помалу,напирая своей упругой шляпк__й,он поднял вверх над собой целый вод с брусник__й и сам,совершенно белый,пок__зался на свет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муравьи разрыхли землю,сверху она поросла брусникой, а под ягодой зародился гриб. Мало-помалу, напирая своей упругой шляпкой,он поднял вверх над собой целый вод с брусникой и сам, совершенно белый,показался на свет.
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