Из данных слов образуй словосочетания.запиши их.определи главное слово. Взбить, ??метана-....,увидеть,друга-....,отдохнуть,хорошо-....,отдать,сумка-...,выполнение,условие-.... .
Русский язык
Из данных слов образуй словосочетания.запиши их.определи главное слово. Взбить, ??метана-....,увидеть,друга-....,отдохнуть,хорошо-....,отдать,сумка-...,выполнение,условие-.... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взбить сметану(главное слово-взбить);увидеть друга(главное слово-увидеть);хорошо отдохнуть(главное слово-отдохнуть);отдать сумку(главное слово-отдать);выполнение условий(главное слово-выполнение). Если не так.. То ладно. У меня вот так на примере
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Все слова в которой являются безличными глаголами: А) вечерело, смеркается, делаем, спится; Б) дышится, дышим, рассвело; В) светает, вечереет...