Из данных слов образуй словосочетания.запиши их.определи главное слово. Взбить, ??метана-....,увидеть,друга-....,отдохнуть,хорошо-....,отдать,сумка-...,выполнение,условие-.... .

Гость: Гость:

Взбить сметану(главное слово-взбить);увидеть друга(главное слово-увидеть);хорошо отдохнуть(главное слово-отдохнуть);отдать сумку(главное слово-отдать);выполнение условий(главное слово-выполнение). Если не так.. То ладно. У меня вот так на примере