Мне задали задпчку : Автобус отошёл от автовокзала в 8ч 48мин и через 35мин сделал ос??ановку на 8мин. В котором часу автобус отошёл от места остановки? Помогите пожалуйста решить.
Математика
Мне задали задпчку : Автобус отошёл от автовокзала в 8ч 48мин и через 35мин сделал ос??ановку на 8мин. В котором часу автобус отошёл от места остановки? Помогите пожалуйста решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ч48 мин+35 мин+8 мин= 9ч31 мин
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