Мне задали задпчку : Автобус отошёл от автовокзала в 8ч 48мин и через 35мин сделал ос??ановку на 8мин. В котором часу автобус отошёл от места остановки? Помогите пожалуйста решить.

Математика

Мне задали задпчку : Автобус отошёл от автовокзала в 8ч 48мин и через 35мин сделал ос??ановку на 8мин. В котором часу автобус отошёл от места остановки? Помогите пожалуйста решить.

Автор: Гость