Прочитай стихотворение . Шел деревней дождь косой,Дед косил его косой.Накосил не накосил, Только выбился из сил. Найди и выпиши омонимы. Объясни их значение.
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Прочитай стихотворение . Шел деревней дождь косой,Дед косил его косой.Накосил не накосил, Только выбился из сил. Найди и выпиши омонимы. Объясни их значение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косой(дождь)-косой(дед косил) В первом просто определение дождя, какой он, а во втором предмет, которым косил траву дед.
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