Прочитай стихотворение . Шел деревней дождь косой,Дед косил его косой.Накосил не накосил, Только выбился из сил. Найди и выпиши омонимы. Объясни их значение.

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Прочитай стихотворение . Шел деревней дождь косой,Дед косил его косой.Накосил не накосил, Только выбился из сил. Найди и выпиши омонимы. Объясни их значение.

Автор: Гость