Пожалуйста решите номер 3
Биология
Пожалуйста решите номер 3
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Внешний: 1,3,8,9 внутренний: 2,4,5,7,10 P.S.: в задании не хватает 6 номера х)
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