Перечислите основные экономические ресурсы России.
Обществознание
Перечислите основные экономические ресурсы России.
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Природные,трудовые,материальные,финансовые и информационные
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