Найти минимальный элемент в целочисленном массиве А.размерностью 15 элементов
Информатика
Найти минимальный элемент в целочисленном массиве А.размерностью 15 элементов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pascal var a:array[1..15] of integer; i,imin:integer; begin imin:=1; for i:=1 to 15 do read(a[i]); for i:=1 to 15 do if a[i]<a[imin] then imin:=i; write(a[imin]); end.
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